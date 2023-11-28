Финляндия анонсировала введение новых ограничений на границе с Россией

Глава МВД Финляндии Мари Рантанен анонсировала новые решения о введении ограничений на границе с Россией .

О каких именно ограничениях идёт речь, министр не уточнила.

Ранее уполномоченный по вопросам равноправия в Финляндии Кристина Стенман заявила, что решение властей Финляндии закрыть почти все КПП на границе с Россией ставит под угрозу доступ к процедуре предоставления убежища.