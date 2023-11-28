Шольц заявил о необходимости введения режима чрезвычайной ситуации в 2024 году, чтобы таким образом освободить замороженные денежные средства в казне ФРГ. При этом присутствующие депутаты весьма иронично реагировали на речь канцлера, а иногда просто смеялись над ним. Runews24.ru