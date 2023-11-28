Обращение канцлера Олафа Шольца по поводу бюджетного кризиса в Германии высмеяли в бундестаге (немецкий парламент). Газета.ру
Шольц заявил о необходимости введения режима чрезвычайной ситуации в 2024 году, чтобы таким образом освободить замороженные денежные средства в казне ФРГ. При этом присутствующие депутаты весьма иронично реагировали на речь канцлера, а иногда просто смеялись над ним. Runews24.ru
Глава Христианско-демократического союза Фридрих Мерц, выступая в парламенте, предположил, что Шольц не справляется с обязанностями, а сопредседатель "Альтернативы для Германии" Алис Вайдель вновь призвала канцлера к отставке и перевыборам. ТАСС