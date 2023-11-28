Шольца высмеяли в бундестаге за речь о бюджетном кризисе

Обращение канцлера Олафа Шольца по поводу бюджетного кризиса в Германии высмеяли в бундестаге (немецкий парламент). Об этом пишет РИА Новости.

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Утром 28 ноября Шольц выступил с речью по поводу решения о введении чрезвычайной ситуации ради высвобождения замороженного бюджета, который попал в такое положение, поскольку суд посчитал незаконным использование немецкими властями невостребованных кредитных средств прошлых лет.

Смех со стороны оппозиционного блока ХДС/ХСС и партий Левая и Альтернатива для Германии вызвали слова Шольца о не разъясненном до конца до судебного решения бюджетном вопросе, неоконченных консультациях правительства и тезис канцлера о том, что кризис не затронет жизнь обычных граждан. После этого Шольц заявил, что ФРГ стоит на пороге новой эры, чем вызвал еще одну волну смеха в зале.

Выступавший после Шольца руководитель ХДС Фридрих Мерц назвал речь канцлера позором и заявил, что в текущем правительстве заседают люди, которые не разбираются в направлениях вверенных им министерств.