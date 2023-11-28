На Украине захотели переименовать населенные пункты в Крыму

Украинские власти захотели переименовать населенные пункты в Крыму — им хотят дать названия на крымскотатарском языке. Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции Украины.

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Уточняется, что это вопрос обсуждался на заседании Национальной комиссии по вопросам крымскотатарского языка.

«Подготовка этого решения продолжается во исполнение закона», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что идет процесс согласования механизмов, которые позволят применять написание топонимов с использованием латинского алфавита в медиа, научных трудах, на дорожных указателях и при изготовлении карт. В результате комиссия поручила разработать соответствующее решение правительства.