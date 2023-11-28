Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«США угрожают турецким бизнесменам из-за России»

Видео дня

Власти США угрожают турецким бизнесменам санкциями из-за возможной помощи России в обходе санкций, сообщает Aydınlık. Вашингтон направил Анкаре «длинное письмо» с призывом к турецким бизнесменам «следовать правилам». В письме отмечается, что пока это лишь предупреждение, но в будущем, в зависимости от развития украинского кризиса, США могут принять меры.

Письмо было направлено в преддверии визита в Турцию высокопоставленного чиновник США - замминистра финансов Брайана Нельсона. Ранее в СМИ появились данные, что Турция увеличила торговлю с Россией через соседние с РФ страны. По сообщениям СМИ, Вашингтон также обеспокоен отказом Анкары присоединиться к санкциям США, введенным в отношении российских судов и российских авиакомпаний, использующих услуги наземного обслуживания в турецких аэропортах.

Израиль обвинили в нарушении перемирия в Газе

Несмотря на соглашение о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня, 28 ноября появились свидетельства нарушения Израилем этих договоренностей, сообщает телеканал Al Arabiya.

По сообщению Палестинского информационного центра, во вторник к западу от города Газа были слышны стрельба и взрывы. Других деталей в центре не привели. Al Arabiya утверждает, что израильские силы открыли огонь к востоку от Хан-Юниса и Рафаха.

«Украина, игра окончена»

Причудливая история украинского наступления, организованного с помощью оружия НАТО, наемников, а также американских и европейских денег, закончилась в пользу России, пишет испанское издание Rebelion. На Украине возник разрыв между пропагандой и реальной ситуацией в армии, в итоге наступление обернулось «явным поражением».

Как отмечает Rebelion, каждое наступление требует секретности в отношении дат и мест, но об украинском наступлении было объявлено за несколько месяцев в расчете на привлечение денег и оружия. В результате ВСУ столкнулись с «одной из самых страшных военных неудач, которая привела лишь к опустошению арсеналов НАТО». Rebelion подчеркивает, что из-за провала наступления снизилась поддержка Украины в США и Европе.

«Германия поперхнулась собственной политикой жесткой экономии»

Для стран, которые годами подвергались «европейской финансовой инквизиции», вдохновленной Германией, нет более приятного зрелища, чем видеть Берлин на его собственном «алтаре бережливости», пишет Politico. В ноябре Конституционный суд Германии запретил правительству тратить деньги из специальных фондов, созданных, чтобы обойти строгие ограничения Берлина по дефициту бюджета.

Канцлер Германии Шольц пообещал разработать новый план «очень быстро», но немногие видят способ выйти из кризиса без введения мер жесткой экономии - в бюджете Германии образовалась дыра в 20 миллиардов евро. Как отмечает Politico, решение Конституционного суда стало «национальным эквивалентом лишения богатого ребенка доступа к его трастовому фонду: папины деньги все еще там, но отпрыск не может к ним притронуться и ему приходится обменять свой Porsche на Opel». По версии Politico, чтобы не остаться без денег, правительству придется задним числом объявлять чрезвычайное положение, возможно, сославшись на украинский кризис, а затем надеяться, что суд на это купится.

Как связана глобальная холодная война и маленькие горячие войны

Новый конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС стал последним раундом в длительной борьбе, которая должна определить, имеет ли иранская «ось сопротивления» преимущество в этом «жизненно важном регионе», отмечает Хэл Брэндс в своей статье для Bloomberg. Но у этого конфликта есть и глобальное значение: в этом смысле война Израиля и ХАМАС - лишь одна глава в серии горячих войн, находящихся в центре новой мировой холодной войны, считает автор.