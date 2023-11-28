Американский миллиардер и глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск приехал в Израиль на фоне скандала с принадлежащей ему соцсетью X. Об этом пишут западные СМИ, самые интересные статьи которых в материале «Рамблера».

Ранее Маск сообщил, что терминалы Starlink будут предоставлены международно-признанным организациям, оказывающим помощь в секторе Газа. В ответ на это министр связи Израиля Шломо Кархи сказал, что Тель-Авив будет использовать все доступные средства, чтобы предотвратить использование спутниковой связи Starlink бойцами палестинского движения ХАМАС.

Также бизнесмен согласился с одним из постов в принадлежащей ему сети X, автор которого высказал мнение, что еврейские общины «разжигают ненависть». Это привело к критике со стороны Белого дома и массовому уходу рекламодателей с платформы Маска, отмечает CNN.

«Споры быстро превратились в огромную коммерческую головную боль для компании: по крайней мере дюжина крупных брендов прекратила расходы на рекламу в соцсети X. В их число входят Disney, IBM, Fox Sports и даже Европейская комиссия», — отмечает издание.

Газета The New York Times считает, что на фоне скандала Илон Маск решил посетить Израиль, «чтобы успокоить протесты поводу его поддержки антисемитской теории заговора», так как бегство рекламодателей грозило X убытками в десятки миллионов долларов.

«После прибытия в Израиль, Маск написал, что «действия говорят громче, чем слова. Надев бронежилет, он совершил поездку по Кфар-Азе, израильскому кибуцу, где десятки людей были убиты во время террористической атаки ХАМАС 7 октября», — говорится в статье.

Маск согласился с тем, что важно «избавиться от тех, кто одержим идеей убийства евреев, но также добавил, что важно свести к минимуму потери среди гражданского населения в анклаве, подчеркивает издание.

В свою очередь агентство Bloomberg обратило внимание на то, что Илон Маск заявил, что хотел бы помочь с восстановлением сектора Газа после войны с ХАМАС. При этом израильские официальные лица «воздержались от публичной критики» американского бизнесмена.

Однако, по данным издания, «политическая буря вокруг разжигания ненависти в соцсети X не утихла, несмотря на теплый прием Маска в Израиле». В частности, мэр Парижа Анн Идальго заявила о том, что она уходит с платформы, так как она стала «полной дезинформации, антисемитизма, открытого расизма и организованного преследования».

«Платформа и ее владелец намеренно действуют так, чтобы обострить напряженность и конфликты», — написала она.

7 октября представители палестинской организации ХАМАС нанесли мощный ракетный удар по территории Израиля, им также удалось зайти в ряд городов и захватить заложников. Израиль перешел в состояние войны и начал операцию в секторе Газа. Военные действия сопровождались масштабными разрушениями. Медслужбы ХАМАС сообщали, что в секторе Газа погибли более 14 тысяч человек, не менее 4100 из них — дети.