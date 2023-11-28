Бербок назвала условием мира на Ближнем Востоке перспективы для израильтян и палестинцев
Урегулирование ближневосточного конфликта будет возможно при признании всеми права Израиля на самооборону и существование, равно как и при обеспечении будущего для палестинцев. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, выступая на конференции "Берлинский форум внешней политики".
"Израиль никогда не будет жить в безопасности, если террор со стороны [палестинского движения] ХАМАС не будет повержен, - сказала она. - Одновременно с этим безопасность Израиля может быть [обеспечена] только в том случае, если палестинцы будут иметь перспективы на будущее".
Глава МИД ФРГ в очередной раз подчеркнула право Израиля на самооборону.
"Одновременно с этим мы постоянно даем Израилю понять, что нужно последовательно избегать жертв среди гражданских", - добавила она.
Бербок рассказала, что часто в ходе дискуссий на эту тему на первый план выходят не люди, а взгляды - "либо право Израиля на самооборону, либо гуманитарное бедствие в Газе".
"Однако реальностью является и то, и то. Только если мы озадачимся и тем, и тем, может быть мир", - заявила глава МИД.
Одновременно с этим она назвала "невероятно сложной дилеммой" возможные переговоры о будущем мире на Ближнем Востоке.