"Израиль никогда не будет жить в безопасности, если террор со стороны [палестинского движения] ХАМАС не будет повержен, - сказала она. - Одновременно с этим безопасность Израиля может быть [обеспечена] только в том случае, если палестинцы будут иметь перспективы на будущее".