СМИ: супругу главы ГУР Украины Буданова Марианну отравили

Супругу главы ГУР Украины Кирилла Буданова Марианну отравили. Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на другие украинские СМИ. Газета.ру

Жену главы Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами. Женщина находится в больнице, сообщает издание «Бабель» со ссылкой на источники в разведке. Lenta.ru

При этом появились сведения, что якобы обнаруженные в ее организме вещества не используются в бытовом обиходе или военном деле. В связи с этим СМИ предполагают, что Буданову якобы могли целенаправленно попытаться отравить. Вечерняя Москва