В НАТО понадеялись на немедленное решение Турции и Венгрии по членству Швеции

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг понадеялся, что Турция и Венгрия ратифицируют членство Швеции в Североатлантическом альянсе без дальнейших промедлений. Об этом он заявил в интервью венгерскому сайту index.hu.

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«Все союзники по НАТО согласны с вступлением Швеции, и Стокгольм выполнил все свои обязательства. Я ожидаю, что Турция и Венгрия ратифицируют присоединение Швеции без дальнейших промедлений», — сказал он.

Он отметил, что обсуждал членство Швеции в альянсе с президентом Венгрии Каталин Новак во время ее визита в Брюссель. По его словам, они придерживаются мнения, что вступление Швеции сделает весь альянс сильнее.