Правительство Германии отреагировало на дипфейк с Шольцем

Правительство ФРГ возмущено сатирической акцией, в рамках которой в интернете было опубликовано видео дипфейка с канцлером Олафом Шольцем. Об этом сообщил портал Tagesschau.

По его данным, в рамках сатирической акции по запрету правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) группа "Центр политической красоты" (Zentrum für Politische Schönheit) опубликовала поддельное видео, созданное с использованием технологий искусственного интеллекта. В нем ненастоящий Шольц аргументирует необходимость запретить АдГ. Этот дипфейк "возмутил правительство", говорится в материале.

"Мы не относимся к этому легкомысленно", - заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, отметив, что подобные фальсификации "нагнетают неопределенность и носят манипулятивный характер".

Он отметил, что манера речи фейкового канцлера "очень близка к оригиналу". По словам Хебештрайта, подобные видео "могут быть забавными", но правительство Германии все же предостерегает от их создания, так как поддельные записи "все труднее отличить от настоящих". Представитель правительства добавил, что пока неясно, будет ли эта акция иметь юридические последствия.