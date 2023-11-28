Экс-премьер Польши сравнил деятельность нового кабмина с жизнью мухи

Новое правительство Польши во главе с премьер-министром Матеушем Моравецким не проработает дольше месяца. Об этом на своей странице в соцсети X заявил экс-глава кабмина страны Лешек Миллер.

Он сравнил новое правительство с домашней мухой, которая «живет в среднем 28 дней».

«Личиночная стадия достигается в течение 14 дней. Еще через несколько дней она становится куколкой, а затем взрослой особью и откладывает яйца. Правительство Моравецкого не успеет даже окуклиться, не говоря уже об откладывании яиц», — написал Миллер.

Отметим, что высмеивал перспективы нового правительства и депутат от «Гражданской коалиции» Михал Колодзейчак. Он назвал происходящее «одним большим мемом», от которого «хочется смеяться и плакать».

Напомним, что в середине октября в Польше прошли выборы в сейм, на которых победила правящая партия «Право и справедливость» с 35,4% голосов. При этом она потеряла большинство в парламенте и заняла лишь 194 места из 460. Оппозиционные партии «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» набрали в общей сложности 54% голосов и займут 248 мест. Еще 18 мест заняла правая партия «Конфедерация».

Президент Польши Анджей Дуда в середине ноября принял заявление Моравецкого об отставке, после чего сразу же назначил его новым премьером. 27 ноября правительство привели к присяге. Теперь у кабмина есть две недели на то, чтобы заручиться поддержкой парламента. Если вотум доверия получить не удастся, то право формировать правительство перейдет к сейму.