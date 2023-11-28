СМИ: в Турции отреагировали на обвинения в обходе антироссийских санкций
Обвинения в адрес Анкары в помощи России обойти ограничительные меры беспочвенны, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Турции.
По его словам, страна не участвует в этом процессе, а принципиальная позиция Анкары неоднократно доносилась до партнеров Запада. Обвинения, по словам собеседника агентства, не имеют под собой никаких доказательств. Утверждается, что турецкая сторона не участвует в обходе санкций против Москвы. Принципиальная позиция Турции в вопросе антироссийских санкций неоднократно объяснялась лидерам Запада.
«Под руководством господина президента [Тайипа Эрдогана] предпринимаются активные посреднические усилия для того, чтобы добиться прекращения огня. В условиях посредничества Анкара не может отказаться от сбалансированной позиции, мы неоднократно объясняли это нашим западным партнерам», — сказал источник в Анкаре.
Ранее американский Минфин заявил, что замминистра Брайан Нельсон посетит Турцию для обсуждения режима санкций против РФ. В Вашингтоне обеспокоены отказом Турции присоединиться к американским санкциям в отношении российских судов и авиалиний и грозят турецким компаниям вторичными санкциями.