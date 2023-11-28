СМИ: в Турции отреагировали на обвинения в обходе антироссийских санкций

Обвинения в адрес Анкары в помощи России обойти ограничительные меры беспочвенны, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Турции .

По его словам, страна не участвует в этом процессе, а принципиальная позиция Анкары неоднократно доносилась до партнеров Запада. Обвинения, по словам собеседника агентства, не имеют под собой никаких доказательств. Утверждается, что турецкая сторона не участвует в обходе санкций против Москвы. Принципиальная позиция Турции в вопросе антироссийских санкций неоднократно объяснялась лидерам Запада.