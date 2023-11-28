США захотели обсудить с Россией вопросы ядерной сферы

В Вашингтоне заинтересованы в обсуждении с Россией вопросов, касающихся ядерной сферы, заявила заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

Так она прокомментировала слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что диалог по стратегической стабильности между Москвой и Вашингтоном в ближайшее время вряд ли возобновится, передает ТАСС.