США захотели обсудить с Россией вопросы ядерной сферы

США выразили заинтересованность в обсуждении с Россией вопросов ядерной сферы
В Вашингтоне заинтересованы в обсуждении с Россией вопросов, касающихся ядерной сферы, заявила заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.
Так она прокомментировала слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что диалог по стратегической стабильности между Москвой и Вашингтоном в ближайшее время вряд ли возобновится, передает ТАСС.
«Я думаю, что они знают, какова наша позиция по этому вопросу. Она не изменилась», – добавила Дженкинс.
Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил о росте рисков применения ядерного оружия из-за политики Запада.