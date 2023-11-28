В США назвали срок одобрения пакета помощи Украине

Конгресс США сможет одобрить выделение дополнительно помощи Украине и Израилю до праздников, заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Об этом пишет портал Axios.

Он назвал поддержку Израиля главным приоритетом для Вашингтона. При этом, по словам Джонсона, большинство конгрессменов также считает важным финансирование Украины. Он добавил, что для этого необходимо проработать изменение пограничной политики США.