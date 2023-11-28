В Госдепе раскрыли цели визита Блинкена на Ближний Восток

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе предстоящей поездки на Ближний Восток обсудит усилия по освобождению заложников радикального палестинского движения ХАМАС, а также угрозу расширения конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

© пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Согласно заявлению Миллера, на этой неделе Блинкен посетит Брюссель, где примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО и первом заседании министров иностранных дел Совета Украина - НАТО, а также Скопье, где примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

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Кроме того, как указал глава пресс-службы Госдепартамента, Блинкен посетит Израиль и Западный берег реки Иордан, где обсудит "право Израиля на самооборону" и "усилия по освобождению оставшихся заложников, защите мирного населения во время операции Израиля в секторе Газа и ускорению доставки гуманитарной помощи". Кроме того, госсекретарь коснется вопросов "будущего палестинского государства и необходимость предотвращения расширения конфликта".

До этого газета The Jerusalem Post писала, что Блинкен посетит Израиль в ближайшие дни. Отмечалось, что это будет его четвертый визит в еврейское государство с момента нападения ХАМАС 7 октября. В начале ноября Блинкен на встрече глав МИД стран "Большой семерки" выступил против возвращения к статус-кво на Ближнем Востоке, который был до вторжения боевиков ХАМАС на территорию Израиля.