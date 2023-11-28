Экс-советник Кучмы рассказал об окончательном расколе между Зеленским и ВСУ
Между Владимиром Зеленским и Вооруженными силами Украины усиливаются противоречия, сообщил на своем YouTube-канале бывший советник президента Украины с 1994 по 2005 год Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он посоветовал Зеленскому в непростой ситуации вступиться за главкома ВСУ Валерия Залужного после оскорблений, прозвучавших в его адрес от украинского народного депутата Марьяны Безуглой.
«Безуглая должна сложить полномочия народного депутата... Если этого не произойдет, тогда за оскорбление и шантаж Залужного армия может принять решение о том, что Безуглая должна ответить за свои слова», — указал Соскин.
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