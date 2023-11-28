Организатор польской блокады раскритиковал украинцев
Жители Украины похожи на избалованных детей, в отношениях с которыми диалог не помогает, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организатора протеста на границе Польши и Украины Рафаля Меклера.
«Когда родитель дает ему сладости, покупает игрушки, многое позволяет, ребенок вежлив. Однако, когда родитель находится в сложном положении и не имеет средств, чтобы подавать на завтрак мороженое, шоколад и водить в Диснейленд, этот ребенок начинает топать ногами, кричать и валяться на тротуаре», — заявил он.
Отмечается, что виноваты в таком случае те, кто не смог должным образом воспитать ребенка. Меклер признал, что разумный диалог в этих обстоятельствах бесполезен.
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