Al Jazeera: Израиль освободил 30 детей в рамках договора о перемирии

Израильские власти освободили 3 палестинских женщин и 30 детей в рамках соглашения с ХАМАС об освобождении заложников. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, в рамках четвертого этапа сделки по обмену удерживаемыми лицами "оккупационные [израильские] власти освободили 30 детей и 3 палестинских женщин из числа заключенных в тюрьмах Израиля".

Также телеканал сообщает, что автобус с палестинскими заключенными покинул тюрьму "Офер" в сопровождении медицинских бригад общества Красного Креста и прибыл в Рамаллу, расположенную на Западном берегу реки Иордан. Al Jazeera указывает, что "по крайней мере один из освобожденных нуждался в медицинской помощи".

22 ноября радикальное движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин.

Перемирие вступило в силу в 08:00 мск 24 ноября, в тот же день была освобождена первая группа заложников. Изначально в соглашении была оговорена возможность продления этой паузы на день за освобождение каждой дополнительной группы из 10 заложников.