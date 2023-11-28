В Британии заявили о необходимости мирового лидерства США

США должны восстановить свое глобальное лидерство, поскольку мир нуждается в этом. Такое мнение высказала бывший британский премьер-министр Лиз Трасс, передает The Wall Street Journal.

В Британии заявили о необходимости мирового лидерства США
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«США должны снова возглавить свободный мир, гарантируя, что мы не экспортируем технологии или товары, которые могут быть использованы против нас — экономическое НАТО», — заявила политик.

При этом она выразила надежду, что следующим американским президентом станет республиканец. По словам Трасс, страной должны руководить консерваторы.

Что известно о Лиз Трасс

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