Депутат Рады отказалась извиняться за нападки на Залужного

«Это часть айсберга всего происходящего, чему я являюсь свидетелем. Это я еще деликатно сказала. Мы сейчас на развилке, я взяла на себя эту ношу. Можно сказать, что меня „прорвало“. Я сама генерирую себе тезисы, хоть я и в коммуникации со своей командой — мне часто приходится настаивать на определенных моментах», — приводит издание заявление Безуглой.