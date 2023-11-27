Макрон отметил важность присутствия экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси назвал важным присутствие экспертов организации на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца по итогам беседы.

"Глава государства выразил поддержку работе МАГАТЭ на Украине и подчеркнул важность присутствия экспертов организации для обеспечения надежного и безопасного функционирования станции", - говорится в сообщении. Французская сторона считает необходимым "беспрепятственный доступ экспертов агентства на ЗАЭС", отмечается в нем.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе.

В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита Гросси на объект.