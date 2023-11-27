— Исходя из интервью Арахамии 24 ноября, члены украинской делегации, осознавая свои действия и полномочия как представителей народа Украины, затягивали процесс переговоров и не пытались достичь договоренностей для решения ситуации. Это лишило украинский народ возможности сохранить сотни тысяч жизней и привело к полному уничтожению экономики страны! — высказался бывший депутат.