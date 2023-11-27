Кива подал заявления генпрокурору на Зеленского, обвинив в срыве переговоров
Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива подал заявления генеральному прокурору страны Андрею Костину и директору государственного бюро расследований ( ГБР) Алексею Сухачеву на президента республики Владимира Зеленского и на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, обвинив их в затягивании процесса переговоров.
— Я обратился к генпрокурору Украины Костину А.Е. и директору ГБР Сухачеву А.А. с заявлениями о совершении уголовных преступлений высшим военно-политическим руководством страны в лице Владимира Зеленского, главы СНБО Алексея Данилова, главнокомандующего Валерия Залужного, бывшего главы СБУ Ивана Баканова, главы департамента контрразведки СБУ Александра Поклада, нардепа Давида Арахамии, главы Верховной рады Руслана Стефанчука, главы офиса президента Андрея Ермака, — сообщил он в Telegram-канале.
Также Кива, ссылаясь на интервью Арахамии, обвинил членов делегации Украины в сознательной задержке переговоров. Из-за этого, по его мнению, пострадал украинский народ, передает РИА Новости.
— Исходя из интервью Арахамии 24 ноября, члены украинской делегации, осознавая свои действия и полномочия как представителей народа Украины, затягивали процесс переговоров и не пытались достичь договоренностей для решения ситуации. Это лишило украинский народ возможности сохранить сотни тысяч жизней и привело к полному уничтожению экономики страны! — высказался бывший депутат.
Давид Арахамия в интервью сообщил, что весной 2022 года бывший тогда премьер-министром Британии Борис Джонсон отговорил украинскую сторону завершить конфликт, призвав не подписывать какой-либо договор с Россией.