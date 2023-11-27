Польша решила закрыть еще один КПП на границе с Украиной

Польские пограничники на сутки приостановят пропуск грузового автотранспорта через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Угринов-Долгобычев» на границе с Украиной. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины в своем Telegram-канале.

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«Внимание, временно ограничено оформление грузовиков и автобусов в пункте пропуска Угринов - Долгобычев», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что решение о приостановке пропуска грузовых автомобилей вводится на сутки в связи с проведением ремонтных работ и отключения электроэнергии на польской стороне КПП 28 ноября.

Ранее сообщалось, что польские перевозчики с понедельника, 27 ноября, начнут круглосуточную блокаду контрольно-пропускного пункта (КПП) Медыка — Шегини на границе Польши и Украины. Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко