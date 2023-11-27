Финансовая помощь Украине со стороны США на сегодняшний день переживает критический момент в связи с отсутствием гибкости в вопросе объёма пакетов помощи, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Во время регулярного брифинга для журналистов он сообщил, что Вашингтон начал выделять пакеты помощи Киеву с «меньшим приростом с точки зрения того, сколько направляется денег».

«Наступил критический момент», — цитирует ТАСС Кирби.