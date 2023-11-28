Столтенберг заявил о приближении Украины к НАТО

Будущее Украины находится в НАТО, считает генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

В интервью венгерскому интернет-изданию Index в преддверии начинающейся в Брюсселе двухдневной встречи глав внешнеполитических ведомств стран – членов альянса Столтенберг отметил, что Украина сейчас находится «ближе к НАТО, чем когда-либо прежде». Он пообещал продолжить помогать Киеву в проведении реформ, необходимых для членства в НАТО, передает ТАСС.

При этом Столтенберг напомнил, что лидеры НАТО приняли решение о приглашении Украины в альянс, когда Киев выполнит все условия и союзники согласятся.