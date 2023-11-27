Маск признал необходимость уничтожения ХАМАС

Уточняется, что такое заявление Маск сделал во время разговора в аудиочате соцсети X с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе диалога Маск согласился с заявлением израильского политика о необходимости уничтожения ХАМАС, а также добавил, что не видит другого выхода из конфликта на Ближнем востоке. Помимо этого, он также выразил готовность оказать помощь Израилю в демилитаризации сектора Газа.