Маск признал необходимость уничтожения ХАМАС
Американский миллиардер и глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск признал необходимость полной ликвидации палестинского движения ХАМАС. Об это сообщает ТАСС.
Уточняется, что такое заявление Маск сделал во время разговора в аудиочате соцсети X с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе диалога Маск согласился с заявлением израильского политика о необходимости уничтожения ХАМАС, а также добавил, что не видит другого выхода из конфликта на Ближнем востоке. Помимо этого, он также выразил готовность оказать помощь Израилю в демилитаризации сектора Газа.
«Отличие (Израиля от ХАМАС — прим. ред.) заключается в том, что Израиль пытается избежать убийства мирных жителей», — добавил Маск.
Ранее Илон Маск прилетел с визитом в Израиль.
Рамблер: главные новости