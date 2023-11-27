В Словакии пригрозили перекрыть КПП на границе с Украиной

Союз автоперевозчиков Словакии пригрозил 1 декабря перекрыть контрольно-пропускной пункт (КПП) на приграничном с Украиной переходе Вышне Немецке — Ужгород, если к этой дате не будет достигнут прогресс в восстановлении системы разрешений для украинских перевозчиков. Об этом сообщает РИА Новости.