Глава МИД Боливии дала обещание насчет БРИКС

"Как МИД мы продолжим работать над тем, чтобы Боливия была включена полноценным членом в БРИКС, а также над активацией новых механизмов финансовой интеграции между странами глобального Юга, которые позволят сократить зависимость от доллара", - сказала Соса на церемонии, которая транслировалась в эфире телеканал Bolivia TV.