Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Турции придется обратиться к России из-за отказа США и ЕС в истребителях»

Видео дня

СМИ сообщили, что процесс закупки Турцией американских истребителей F-16 зашел в тупик. Автор газеты Milliyet Хаккы Оджал отмечает, что все нынешние планы военной обороны Турции были составлены в рамках стратегий НАТО, но США «совершенно враждебно относятся к стратегии Турции, не говоря уже о том, чтобы рассматривать страну как союзника». Из-за проблем с закупками F-16, Турция решила приобрести европейский Eurofighter. Однако на поставки наложила вето Германия, партнер консорциума, производившего самолет.

Автор подчеркнул, что Турция планирует использовать истребители в оборонных целях в соответствии со своими национальными интересами - для предотвращения терактов внутри страны и противостояния «Рабочей партии Курдистана» (РПК, в Анкаре ее считают террористической организацией). Оджал задался вопросом, что именно не устраивает Германию в вопросе поставок Eurofighter Турции. По мнению автора, Германия и некоторые другие члены ЕС находят антитеррористическую стратегию Турции противоречащей их региональным интересам, хотя и являются союзниками Анкары по НАТО. Он отметил, что в рамках плана Б Турция попробует закупить французские самолеты Rafale или шведские Gripen, но если и эти планы не сработают, Турции придется «развернуть маршрут закупок в Россию».

«Циркон» - слишком мощная ракета»

Российский «Циркон» - первая в мире гиперзвуковая ракета корабельного базирования, обладающая скоростью выше восьми Махов и способностью эффективно уничтожить американский атомный авианосец, пишет китайский портал Sohu. «Циркон» можно запускать с фрегатов, крейсеров и подлодок с максимальной дальностью в тысячу километров.

Из-за скорости ракеты, в несколько раз превышающей скорость звука, ее сложно перехватить современным системам ПРО и ПВО. Sohu отмечает, что Россия неоднократно успешно испытывала «Циркон». Ракета поступила на вооружение ВМФ России после завершения испытаний.

«Подрыв «Северных потоков»: лучший способ запутать дело»

Словацкая газета Slovo прокомментировала расследование подрыва газопроводов системы «Северный поток», отметив, что «лучший способ запутать дело - это затянуть его». Как отмечает издание, на фоне отсутствия конкретных результатов расследования украинское правительство распространяет версию, что подрыв был выгоден России, «чтобы наказать Запад за поддержку Украины».

Если следовать этой логике, Москва больше не хотела «поставлять нефть и газ неблагодарным европейцам и решила заставить их покупать сырье в другом месте и по гораздо более высокой цене». «К таким глупым выводам в конечном итоге можно прийти на основе информации наших объективных и уважающих истину СМИ», - отмечает газета.

«Почему Хезболла и Иран не нападают на Израиль?»

В СМИ появилась информация о встрече аятоллы Ирана Али Хаменеи и лидера ХАМАС Исмаила Хания - Хаменеи заявил главе палестинского движения, что Иран не будет напрямую воевать с Израилем. Ливанская «Хезболла», поддерживаемое Ираном движение, также сделало несколько заявлений, указывающих на отказ от полномасштабной войны с Израилем. «Хезболла» регулярно открывает огонь по израильским войскам в приграничных районах, но избегает вторжений в Израиль, хотя ее спецназ подготовлен к таким операциям, пишет Hlavný dennik.

Точно так же «Хезболла» не использует свой огромный ракетный потенциал для обстрелов городов, расположенных в тылу Израиля. По версии издания, цель «Хезболлы» - отвлечь часть израильских войск с южного фронта, из Газы и заставить Израиль учитывать возможность войны на два фронта. Однако «Хезболла» очень осторожна в выборе времени для своих операций, чтобы не спровоцировать слишком резкую реакцию Израиля, подчеркивает издание. Hlavný dennik отмечает, что Израиль обладает одной из сильнейших армий на Ближнем Востоке и самыми мощными ВВС (более 400 истребителей, включая самые современные самолеты-невидимки F-35), поэтому «нетрудно представить, что произойдет, если все это обрушится на Ливан или Иран». Кроме того, США уже пообещали, что нанесут массированные удары по всей «оси сопротивления», если Иран и «Хезболла» перейдут к полномасштабной войне. В то же время Иран и не рассчитывал уничтожить Израиль - он пытался сорвать саудовско-израильское соглашение и ему это удалось, подчеркивает газета.

«Провал наступления ВСУ: Россию недооценили»

По поводу эффективности украинского наступления возникли большие вопросы, сообщает ABC News. ВСУ не достигли успехов в наземных боях, а на фоне быстро приближающейся зимы рассчитывать на них и не приходится, отмечается телеканал.