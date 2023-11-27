В США назвали условия помощи Украине и Израилю

«Я думаю, что это вполне соответствует тому, как мы предоставляли помощь союзникам, особенно в военное время, важно, чтобы мы говорили о том, что помощь, которую мы оказываем Украине или Израилю, должна использоваться в соответствии с законами о правах человека», — рассказал сенатор.