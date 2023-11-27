Секретарь СНБО Данилов назвал виновных в расколе тандема Залужного и Зеленского

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Россия якобы спровоцировала раскол между президентом страны Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным . Об этом написали в газете The Times.

«Данилов заявил, что российские агенты стремились воспользоваться „так называемой напряженностью“ между Зеленским и Залужным. Распространяли „ложные повествования“, чтобы вбить клин между политическими и военными лидерами», — передает издание.

Ранее Залужный заявил о тупиковой ситуации для ВСУ на фронте, передает MK.RU. В ответ на это Зеленский сделал выговор главкому украинских сил. Позже западная пресса писала, что критика военачальника со стороны украинского лидера говорит о расколе главы государства и командующего войсками, пишет RT. Еще в 2014 году министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что российская сторона не вмешивается во внутренние дела Украины.