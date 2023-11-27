Президент Израиля обсудит с Маском проблему антисемитизма в соцсетях
Президент Израиля Ицхак Герцог анонсировал встречу с бизнесменом и владельцем социальной сети X Илоном Маском. Об этом сообщает издание Times of Israel со ссылкой на офис президента, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Маск может посетить Израиль и встретиться как с президентом страны, так и с премьером Биньямином Нетаньяху.
«Президент Ицхак Герцог планирует встретиться завтра в Иерусалиме с владельцем X и Tesla Илоном Маском», — говорится в сообщении.
Издание отмечает, что к этой встрече присоединятся некоторые члены семей заложников, которые удерживаются в секторе Газа палестинским движением ХАМАС. Герцог уточнил, что одной из тем обсуждения станет необходимость принять меры по борьбе с антисемитизмом в интернете.
В конце октября Илон Маск заявил, что предоставит международным организациям, оказывающим помощь в секторе Газа, услуги спутниковой связи сети Starlink. Затем он уведомил, что ни один терминал спутниковой связи сети Starlink не попытался осуществить подключение. Бизнесмен также пообещал выделить часть доходов социальной сети Х от контента, связанного с боевыми действиями в секторе Газа, больницам Израиля и международной гуманитарной организации, предоставляющей палестинцам медицинскую помощь.