Президент Израиля обсудит с Маском проблему антисемитизма в соцсетях

Президент Израиля Ицхак Герцог анонсировал встречу с бизнесменом и владельцем социальной сети X Илоном Маском. Об этом сообщает издание Times of Israel со ссылкой на офис президента, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Маск может посетить Израиль и встретиться как с президентом страны, так и с премьером Биньямином Нетаньяху.

«Президент Ицхак Герцог планирует встретиться завтра в Иерусалиме с владельцем X и Tesla Илоном Маском», — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что к этой встрече присоединятся некоторые члены семей заложников, которые удерживаются в секторе Газа палестинским движением ХАМАС. Герцог уточнил, что одной из тем обсуждения станет необходимость принять меры по борьбе с антисемитизмом в интернете.