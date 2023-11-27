СМИ: военный кабинет Израиля обсуждает продление перемирия в секторе Газа

Военный кабинет Израиля обсуждает вопрос о продлении режима прекращения огня в секторе Газа после окончания его четырехдневного срока. Об этом сообщила газета Yedioth Ahronoth.

Обсуждение началось после того, как представители палестинского радикального движения ХАМАС выразили готовность к дальнейшему продлению перемирия в обмен на освобождение большего числа заложников, отмечает издание.

Ранее новостной портал Lebanon 24 со ссылкой на источник, близкий к арабским посредникам, участвующим в переговорах в Дохе, сообщил, что ХАМАС готово продлить сделку по обмену пленными с Израилем на два-четыре дня. В заявлении ХАМАС, опубликованном в телеграм-канале движения, говорится, что движение "стремится продлить перемирие после окончания его четырехдневного срока и прилагает к этому усилия путем увеличения числа заложников, которые подлежат освобождению, согласно соглашению о гуманитарном перемирии".