В Болгарии прокомментировали сообщения о повышении радиационного фона

"Обычный радиационный фон в нашей стране [находится] между 0,07 - 0,3 микрозиверта в час, за последние 24 часа он не повышался, повода для беспокойства нет", - заявил Радев на брифинге.

Как информирует болгарское Агентство ядерного регулирования, речь идет о технической ошибке, потому что ни одна из станций контроля, в том числе на атомной электростанции "Козлодуй", не зафиксировала отклонений от нормальных показателей. Всего в Болгарии за радиационным гамма-фоном следят 26 автоматических станций.