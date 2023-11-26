Все началось с поножовщины: Погромы докатились до Ирландии

В ночь на 24 ноября в Дублине начались массовые протесты, погромы, стычки с полицией и мародерство после нападения неизвестного с ножом на детей и взрослых у здания одной из городских школ.

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Известно, что серьезные ранения получили пятилетняя девочка, женщина и пожилой мужчина. Кроме того, с легкими травмами были доставлены в больницу пятилетний мальчик и шестилетняя девочка. Нападавший был задержан уроженцем Бразилии, который работает курьером.

Газета Guardian писала, что беспорядки начались со стихийной демонстрации, состоявшейся прямо на месте происшествия. Затем, как сообщает пресса, довольно агрессивно настроенные граждане нападали на сотрудников силовых структур, пытавшихся сдержать их, в сторону полицейских кордонов летели сигнальные ракеты и фейерверки, были подожжены насколько автомобилей, городских автобусов и трамвай. Беспорядки привели к тому, что движение транспорта в центре ирландской столицы было остановлено.

На О`Коннелл-стрит, одной из самых оживленных улиц, где расположена и мэрия Дублина, разгромили несколько магазинов и отель. Результатом бесчинств стал пожар. Полиция перекрыла доступ в центральную часть города, близлежащие улицы были оцеплены. Участники протестов и погромов постоянно выкрикивали националистические и антимигрантские лозунги.

Глава ирландского минюста Хелен Макэнти охарактеризовала погромы как «невыносимые» и выразила готовность «не позволить бандитским элементам и манипуляторам использовать ужасную трагедию для нагнетания хаоса».

В то же время американский предприниматель Илон Маск, комментируя события в Дублине, заявил, что «градус конфликта растет». Ранее на своей странице в сети Х он написал, что Европа движется к гражданской войне.

По словам политолога, гендиректора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, не важно, имела место в Дублине случайная вспышка массового недовольства или беспорядки стали отражением глубинных процессов, происходящих в ирландском обществе – Европа, что называется, на грани потрясений.

– Там еще рванет, конечно. Если организм ослаблен, болезнь проявит себя снова. Чтобы рвануло, нужны объективные процессы, которые еще обозначатся, хотя эта вспышка насилия может сама по себе быть случайной. Любые погромы, как правило, имеют религиозную либо этническую окраску. Неприязнь к евреям, арабам или еще кому-то должна пусть корни в обществе, чтобы рвануло именно таким образом.

«СП»: Поначалу было заявлено, что нападения совершил мигрант.

– Вполне возможно, что так и было. Но здесь вряд ли получится так, что мигрант напал на кого-то, его арестовала полиция и все забыли об этом. Если это вызвало бурные события с негодованием на национальной почве, значит, мигранты успели, как говорят, достать часть ирландского общества. Поэтому, даже если это случайность – она закономерна.

«СП»: То есть недовольство миграционной политикой назревает?

– Конечно. При этом, заметьте, Ирландия никогда не была центром миграции в Европе. Если уж там протест имел радикальное проявление – значит, недовольство сформировалось нешуточное.

Дмитрий Ежов, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ обращает внимание, что спусковым крючком для антимигрантских протестов в Дублине стало обнародование информации, что нападавшим оказался выходец из Алжира.

– Именно по этой причине беспорядки приобрели соответствующий оттенок в их общественном восприятии.

«СП»: Илон Маск предсказывает Старому свету гражданскую войну.

– Его слова не стоит недооценивать. События в Дублине при этом отнюдь не зарево грядущей гражданской войны, а очередной гвоздь в крышку гроба европейской цивилизации, которая медленно умирает, теряя свою идентичность, но пока ещё пытается бороться.

«СП»: Эта борьба будет продолжаться?

– Вполне возможны постепенные изменения политической палитры европейского пространства, выраженные, в том числе, в «поправении» национальных политических режимов.

Однако, скорее, подобные трансформации будут иметь реакционный характер. Объяснить их можно желанием перемен. Правда, результат этих перемен может оказаться малопредсказуемым.

Политолог, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев напоминает, что Ирландия – страна, где по меркам Западной Европы выходцев из стран Ближнего Востока и Африки относительно немного.

– В то же время в последнее время их число росло, и появление подобных происшествий было делом времени. Мелких инцидентов и раньше хватало, и чаша терпения местного населения все-таки переполнилась.

«СП»: Могут данные события стать заревом гражданской войны в европейских странах, на что намекает Илон Маск?

– Это вряд ли. Маск преувеличивает. Но разбираться с мигрантскими гетто придётся и властям Ирландии, и всех других европейских стран с большим числом приезжих.

«СП»: Можно ожидать поправения настроений в Ирландии? В ряде европейских стран этот процесс уже идет.

– Большой вопрос. Всё-таки Ирландия – страна англоязычная, завязанная на Британию. А там, в отличие от континентальной Европы, крупных антимигрантских партий нет. С другой стороны, ирландское общество консервативнее и националистичнее английского, потому такая партия там явно быстрее займёт заметное место.