ЦАХАЛ: группа освобождаемых заложников передана через КПП «Рафах»
Вторая группа освобождаемых заложников передана Красным Крестом через КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта.
Об этом сообщает Армия обороны Израиля.
«Представители Красного Креста перевезли четырёх освобождённых заложников — одного израильтянина и трёх иностранных граждан — через контрольно-пропускной пункт «Рафах», — говорится в сообщении.
Армия обороны Израиля заявила, что получила от Красного Креста информацию о передаче его сотрудникам в секторе Газа 14 израильских и трёх иностранных заложников.