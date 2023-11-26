ЦАХАЛ: группа освобождаемых заложников передана через КПП «Рафах»

Вторая группа освобождаемых заложников передана Красным Крестом через КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта .

Об этом сообщает Армия обороны Израиля .

«Представители Красного Креста перевезли четырёх освобождённых заложников — одного израильтянина и трёх иностранных граждан — через контрольно-пропускной пункт «Рафах», — говорится в сообщении .

Армия обороны Израиля заявила, что получила от Красного Креста информацию о передаче его сотрудникам в секторе Газа 14 израильских и трёх иностранных заложников.