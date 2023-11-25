Во Франции выросло число одобряющих политику Наполеона граждан

Большинство французов положительно оценивают роль императора Наполеона I Бонапарта в истории страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведенного соцслужбой Ifop.

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"Большинство французов симпатизируют императору", - констатировали авторы исследования.

При этом 74% респондентов считают ряд его мер были благотворными для Франции, 52% назвали их полезными для всей Европы.

К главным внутриполитическим решениям императора современное поколение французов причисляет издание Гражданского кодекса и открытие лицеев.

Опрос приурочили к выходу британо-американского фильма "Наполеон".