Глава МИД Германии Анналена Бербок забывает о том, что не все члены Евросоюза мечтают о присоединении к блоку Украины, которая давно находится в плачевном состоянии, заявил сенатор Алексей Пушков. По его мнению, Киев может пошатнуть единство союза и его финансовое положение.
Создается впечатление, что Бербок забыла, что Германия в Евросоюзе не одна, и что он состоит из 27 государств, и далеко не все из них мечтают видеть Украину в ЕС. И, конечно, вступление страны, находящейся в столь плачевном состоянии, в Евросоюз будет подрывать финансовое положение и единство союза. И даже может стать источником его раскола, а вовсе не будет укреплять ЕС, как утверждает Бербок, — отметил Пушков, комментируя недавнее высказывание Бербок о том, что присоединение Киева укрепит структуру ЕС.
Ранее сенатор заявил, что мировое сообщество устало от финансирования Украины, власти которой уверены, что им все должны. Он отметил, что Киев ставит перед собой невыполнимые военные и политические цели. Помимо этого, указал Пушков, Украина уже не способна существовать без денежных вливаний извне.
Также сенатор предположил, что процесс принятия Украины в Евросоюз носит формальный характер. Говоря об этом, Пушков напомнил, что ЕС всегда стремился сохранить репутацию центра силы, а эту видимость нужно периодически поддерживать путем создания «политической динамики».