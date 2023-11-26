Пушков осадил продвигающую Украину в ЕС Бербок

Создается впечатление, что Бербок забыла, что Германия в Евросоюзе не одна, и что он состоит из 27 государств, и далеко не все из них мечтают видеть Украину в ЕС. И, конечно, вступление страны, находящейся в столь плачевном состоянии, в Евросоюз будет подрывать финансовое положение и единство союза. И даже может стать источником его раскола, а вовсе не будет укреплять ЕС, как утверждает Бербок, — отметил Пушков, комментируя недавнее высказывание Бербок о том, что присоединение Киева укрепит структуру ЕС.