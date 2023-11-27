Финляндия закроет прием просителей убежища на границе с Россией

Правительство Финляндии закроет прием просителей убежища на границе с Россией в ближайшее время. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.

«Правительство готовится полностью закрыть восточную границу для просителей убежища», — передает издание. Оно также добавило, что цель правительства Финляндии состоит в том, чтобы правительство приняло решение по этому предложению как можно скорее.

Газета также приводит слова министра финансов Финляндии Риикки Пурра, заявившей ранее, что закрытие приема является единственно возможным вариантом. Кроме того, премьер-министр страны Петре Орпо заявил, что Финляндия готова при необходимости закрыть восточную границу.