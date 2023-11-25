Страны ЕС призвали смягчить санкции против России

Страны ЕС призвали смягчить предложения Брюсселя по санкциям против России
Европейские страны продолжают обсуждение очередного пакета санкций против России, пишут в статье для Bloomberg обозреватели Альберто Нарделли и Джон Эйнджер. По их данным, в ходе переговоров ряд государств выступил за смягчение предложений Брюсселя по ограничительным мерам в отношении Москвы.
Авторы статьи напомнили, что Еврокомиссия предложила запретить импортерам перепродавать ряд товаров России или для использования в России.
Кроме того, ЕК предложила ввести штрафные меры и против европейских компаний, ведущих бизнес с российской стороной.
«Группа стран-членов настаивают на смягчение предложений ЕС, направленных на пресечение обхода санкций против России через третьи страны», - отметили эксперты.
Кроме того, дипломаты значимых стран выразили опасения по поводу законности предлагаемых мер, предложить сузить сферу действия потенциальных положений и список товаров, на которые будет распространяться предложенная мера.
Представители ряда стран пояснили также, что требования ЕК могут сказаться на конкурентоспособности европейских компаний на мировых рынках.
Ранее эксперты назвали причины провала ограничительных мер США против России.