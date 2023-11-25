Страны ЕС призвали смягчить санкции против России

Европейские страны продолжают обсуждение очередного пакета санкций против России, пишут в статье для Bloomberg обозреватели Альберто Нарделли и Джон Эйнджер. По их данным, в ходе переговоров ряд государств выступил за смягчение предложений Брюсселя по ограничительным мерам в отношении Москвы.

Авторы статьи напомнили, что Еврокомиссия предложила запретить импортерам перепродавать ряд товаров России или для использования в России.

Кроме того, ЕК предложила ввести штрафные меры и против европейских компаний, ведущих бизнес с российской стороной.

«Группа стран-членов настаивают на смягчение предложений ЕС, направленных на пресечение обхода санкций против России через третьи страны», - отметили эксперты.

Кроме того, дипломаты значимых стран выразили опасения по поводу законности предлагаемых мер, предложить сузить сферу действия потенциальных положений и список товаров, на которые будет распространяться предложенная мера.

Представители ряда стран пояснили также, что требования ЕК могут сказаться на конкурентоспособности европейских компаний на мировых рынках.