США выставят Турции ультиматум из-за ХАМАС

Высокопоставленный финансовый чиновник США приедет в Турцию, чтобы обсудить санкции в отношении России и запрет на финансовую деятельность ХАМАС. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство ссылается на «анонимные источники, «знакомые с ходом обсуждения» поездки. По их данным, высокопоставленный чиновник Министерства финансов США собирается посетить Турцию на следующей неделе.

Ожидается, что визит совершит заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон. Он встретится со своими турецкими коллегами.

Переговоры будут включать два вопроса: Нельсон потребует от Турции соблюдать западные антироссийские санкции и поставит Анкаре условие не поддерживать финансовую деятельность ХАМАС.

Представители Казначейства США и правительства Турции отказались от комментариев.

В октябре Вашингтон ввел санкции около дюжины турецких фирм и некоторых частных лиц за управление инвестиционным портфелем от имени ХАМАС. Источники СМИ отметили, что США также предупредили ряд турецких компаний о возможных санкциях, которые могут нарушить их связи с западной финансовой системой.