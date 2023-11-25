США выставят Турции ультиматум из-за ХАМАС
Высокопоставленный финансовый чиновник США приедет в Турцию, чтобы обсудить санкции в отношении России и запрет на финансовую деятельность ХАМАС. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Агентство ссылается на «анонимные источники, «знакомые с ходом обсуждения» поездки. По их данным, высокопоставленный чиновник Министерства финансов США собирается посетить Турцию на следующей неделе.
Ожидается, что визит совершит заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон. Он встретится со своими турецкими коллегами.
Переговоры будут включать два вопроса: Нельсон потребует от Турции соблюдать западные антироссийские санкции и поставит Анкаре условие не поддерживать финансовую деятельность ХАМАС.
Представители Казначейства США и правительства Турции отказались от комментариев.
В октябре Вашингтон ввел санкции около дюжины турецких фирм и некоторых частных лиц за управление инвестиционным портфелем от имени ХАМАС. Источники СМИ отметили, что США также предупредили ряд турецких компаний о возможных санкциях, которые могут нарушить их связи с западной финансовой системой.
«Визит Нельсона подчеркивает новые проблемы, стоящие перед Турцией и США, и без того имеющими напряженные отношения. Анкара не считает ХАМАС террористической организацией, а президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал группировку организацией, борющейся за освобождение палестинского народа», — заключает Bloomberg.