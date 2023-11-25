Жесточайшие американские санкции не смогли разрушить российскую экономику, пишет обозреватель София Ампгарян в статье для Responsible Statecraft. По ее мнению, США придется отменить их ради заключения мирного соглашения на Украине.

Автор статьи отметила, что после окончания холодной войны санкции превратились в основное оружие Вашингтона. Они применяются и в качестве меры принуждения, и как инструмент морального подавления.

По ее словам, в 2022 году против России были введены ограничительные меры, крупнейшие с 1991 года. Они затронули, добавила Ампгарян, банки, оружейную промышленность, энергетические компании.

Белый дом надеялся, подчеркнула эксперт, что рестрикции приведут к развалу российской экономики, смене власти в стране.

Осенью 2023 года стало отчетливо понятно, что санкции не оказали ожидаемого воздействия, Россия продолжает отвергать требования Запада, не выводит войска с Украины, констатировала обозреватель.

Эксперты полагают, что санкции провалились потому, что россияне смогли наладить параллельный импорт, нашли лазейки в экспорте товаров двойного назначения, уточнила Ампгарян. Она добавила, что многие компании не пожелали уходить с российского рынка.

Западные стратеги рассчитывали, что проверенные партнеры, такие, как Индия, разорвут отношения с Россией. Их прогнозы не сбылись, отметила автор статьи.

Доклад Проекта государственного надзора показал, что даже Минобороны США остается лояльным клиентом и стабильно покупает российскую нефть, подчеркнула обозреватель.

По ее мнению, США и Западу в целом следует «переосмыслить свою санкционную политику, признать горькую правду, что санкции (и замороженный суверенный долг России) могут стать необходимой жертвой на переговорах, чтобы привести Москву к мирному соглашению».