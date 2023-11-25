Швейцария выделит Украине более €100 млн

Швейцария предоставит Украине более €100 млн помощи, средства пойдут на разминирование. Об этом сообщил президент Швейцарии Ален Берсе на совместной пресс-конференции в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом и премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните. Выступление транслировалось по украинскому телевидению.

Швейцария выделит Украине более €100 млн
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"Мы считаем приоритетом гуманитарное разминирование, это оказывает непосредственное влияние на улучшение продовольственной безопасности. Мы приняли решение выделить 100 млн швейцарских франков (чуть более €103 млн)", - заявил Берсе.

"Это позволит повысить наше участие в решении проблем разминирования и обеспечения продуктами, а также будет способствовать экспорту зерновых с Украины", - подчеркнул он.

Берсе прибыл в Киев в субботу для переговоров с Зеленским и участия в саммите по продовольственной безопасности.