Швейцария выделит Украине более €100 млн

"Мы считаем приоритетом гуманитарное разминирование, это оказывает непосредственное влияние на улучшение продовольственной безопасности. Мы приняли решение выделить 100 млн швейцарских франков (чуть более €103 млн)", - заявил Берсе.



"Это позволит повысить наше участие в решении проблем разминирования и обеспечения продуктами, а также будет способствовать экспорту зерновых с Украины", - подчеркнул он.