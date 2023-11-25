Президент Швейцарии прибыл в Киев

Президент Швейцарии Ален Берсе сообщил, что прибыл в Киев с официальным визитом.

Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter).

«Прибыл в Киев, где сегодня поучаствую в международном саммите по продовольственной безопасности», — говорится в сообщении.

Берсе также анонсировал свою встречу с Владимиром Зеленским.

20 ноября глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что прибыл в Киев, чтобы встретиться с украинскими властями.