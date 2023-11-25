Президент Швейцарии прибыл в Киев

Президент Швейцарии Берсе сообщил, что прибыл в Киев
Президент Швейцарии Ален Берсе сообщил, что прибыл в Киев с официальным визитом.
Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter).
«Прибыл в Киев, где сегодня поучаствую в международном саммите по продовольственной безопасности», — говорится в сообщении.
Берсе также анонсировал свою встречу с Владимиром Зеленским.
20 ноября глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что прибыл в Киев, чтобы встретиться с украинскими властями.
Позже Остин заявил, что у США нет для Киева «волшебной палочки» в конфликте с Россией.