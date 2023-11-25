США хотят заставить Турцию ввести санкции против России и ХАМАС
Заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон во врем своего визита в Турцию хочет заставить власти страны ввести санкции против России и боевиков группировки ХАМАС. Об этом сообщает Bloomberg.
«[Заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан] Нельсон попросит Турцию соблюдать односторонние санкции США против ряда российских организаций и финансовой деятельности ХАМАСа», — говорится в материале.
Авторы добавили, что в прошлом месяце Соединенные Штаты расширили список лиц, которые находятся под санкциями в Турции. По словам Министерства финансов страны, эти люди служили прикрытием для боевиков ХАМАС.
Кроме того, Америка ввела санкции против десятка фирм Турции, а также некоторых частных лиц. Власти страны сделали это потому, что данные люди «управляли инвестиционным портфелем» от имени палестинских боевиков. Еще одна причина в том, что они помогали России уклоняться от санкций. Помимо прочего, Америка предупредила некоторые турецкие компании о возможном введении санкций против них. Это действие может нарушить связи компаний с финансовой системой Запада.
Ранее сообщалось, что США пригрозили Греции санкциями, если она продолжит перевозить российскую нефть. На данный момент три крупные греческие компании отказались от перевозки нефти. Кроме того, Америка уже внесла в санкционный список по РФ три нефтяных танкера. Они зарегистрированы под флагом Либерии.