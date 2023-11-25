США хотят заставить Турцию ввести санкции против России и ХАМАС

Заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон во врем своего визита в Турцию хочет заставить власти страны ввести санкции против России и боевиков группировки ХАМАС. Об этом сообщает Bloomberg.

«[Заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан] Нельсон попросит Турцию соблюдать односторонние санкции США против ряда российских организаций и финансовой деятельности ХАМАСа», — говорится в материале.

Авторы добавили, что в прошлом месяце Соединенные Штаты расширили список лиц, которые находятся под санкциями в Турции. По словам Министерства финансов страны, эти люди служили прикрытием для боевиков ХАМАС.

Кроме того, Америка ввела санкции против десятка фирм Турции, а также некоторых частных лиц. Власти страны сделали это потому, что данные люди «управляли инвестиционным портфелем» от имени палестинских боевиков. Еще одна причина в том, что они помогали России уклоняться от санкций. Помимо прочего, Америка предупредила некоторые турецкие компании о возможном введении санкций против них. Это действие может нарушить связи компаний с финансовой системой Запада.