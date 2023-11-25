Ким Чен Ын изучил военные базы США на фотоснимках со спутника

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе визита в космический центр просмотрел сделанные разведывательным спутником снимки, на которых запечатлен американский атомный авианосец «Карл Винсон» в южнокорейском Пусане и военные базы США на Гавайях, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). По его данным, фотоснимки военных объектов на территории Южной Кореи были сделаны 25 ноября в период с 09:59 по 10:02 по местному времени (03:59 — 04:02 мск), а базы США на Гавайях — 24 ноября.

Был обнаружен и атомный авианосец «Карл Винсон» ВМС США в военном порту, располагающемся в квартале Рёнхо в Пусане. <...> Спутник также пролетел над Гавайскими островами, где заснял военно-морскую базу в Перл-Харборе и военно-воздушную базу «Хикам», — говорится в сообщении.

21 ноября ЦТАК сообщило об успешном запуске спутника «Маллигён-1». Запуск аппарата позволит повысить боеготовность северокорейской армии, отметили в Пхеньяне. Ракета-носитель со спутником стартовала с космодрома Сохэ в 22:42 (16:42 мск).

Ким Чен Ын на встрече с учеными, инженерами и сотрудниками Государственного главного управления по аэрокосмической технике 24 ноября заявил, что запуск спутника стал началом «новой эпохи космической мощи» КНДР. По его словам, событие является доказательством «быстрого развития революционной истории» страны.