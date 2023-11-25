Директор больницы Аль-Шифа все еще находится под стражей

Израильские военные заявили, что все еще удерживают под стражей директора больницы Аль-Шифа на севере Газы доктора Мохаммеда Абу Салмию.

"Да, мы все еще разговариваем с ним", - заявил в субботу представитель Армии обороны Израиля подполковник Ричард Хехт, отвечая на вопрос корреспондента CNN о задержании Абу Салмии.

Хехт назвал продолжающееся заключение врача "хорошей идеей", а больницу Аль-Шифа - "логовом терроризма". По его словам, израильские официальные лица примут решение о его освобождении "в свое время".

Ранее в субботу Всемирная организация здравоохранения призвала уважать юридические права и права человека при задержании Абу Салмии и трех других медицинских работников.