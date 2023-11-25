На Западе заметили тревожное изменение в поведении Зеленского

На Западе все больше осознают тупиковость ситуации на Украине и то, насколько одиноким сейчас кажется фигура президента Владимира Зеленского. Такое мнение выразил обозреватель Globe and Mail Конрад Якабушки, передает РИА Новости.

Он уточнил, что многие западные чиновники в частном порядке признают, хотя и не публично, что президент Украины много волнуется в последнее время из-за ситуации на международной арене. Речь идет о палестино-израильском конфликте, который отвлек внимание не только Запада, но и всего мира. США и Европа уже устали от боевых действий между Киевом и Москвой, а потому постепенно снижают поддержку.

«Сейчас, когда признаки тупиковой ситуации становится все труднее игнорировать, <...> Зеленский выглядит очень одиноким», — считает журналист.