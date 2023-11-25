Шольц обратился с требованием к ХАМАС

Шольц потребовал от ХАМАС освободить всех заложников
Канцлер ФРГ Олаф Шольц потребовал от радикального палестинского движения ХАМАС освободить всех заложников из сектора Газа без предварительных условий.
"Хорошая новость, что наконец была отпущена первая группа заложников", - написал канцлер в соцсети X (ранее Twitter).
"Это результат неутомимой дипломатии, мы благодарны всем, кто прилагал усилия для этого. Сегодняшний день может быть лишь началом, ХАМАС должно отпустить всех заложников без предварительных условий", - заявил Шольц.
В пятницу газета Bild сообщила, что четверо из освобожденных имеют гражданство Германии. По данным издания, речь идет о 79-летней и 34-летней женщинах и двух детях - четырех и двух лет. Все они были захвачены сторонниками ХАМАС в кибуце Нир-Оз, расположенном недалеко от границы с сектором Газа.