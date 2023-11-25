Шольц обратился с требованием к ХАМАС

"Это результат неутомимой дипломатии, мы благодарны всем, кто прилагал усилия для этого. Сегодняшний день может быть лишь началом, ХАМАС должно отпустить всех заложников без предварительных условий", - заявил Шольц.

В пятницу газета Bild сообщила, что четверо из освобожденных имеют гражданство Германии. По данным издания, речь идет о 79-летней и 34-летней женщинах и двух детях - четырех и двух лет. Все они были захвачены сторонниками ХАМАС в кибуце Нир-Оз, расположенном недалеко от границы с сектором Газа.