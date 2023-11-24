Маск пообещал врагам расправу
Американский миллиардер и глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что его врагов ожидает расправа. Об этом предприниматель написал в соцсети X.
Такое заявление Маск сделал в ответ на пост дизайнера криптовалюты Dogecoin под ником DogeDesigner — тот процитировал более раннюю фразу Илона Маска «Я не начинаю драки, но всегда их заканчиваю», после чего показал фотографию миллиардера с японским мечом в руках. Маск решил не обходить стороной это сообщение и поддержал разговор.
«Есть большое кладбище, заполненное моими врагами. Я не хочу никого добавлять к нему, но я сделаю это, если у меня не будет выбора. Те, кто затевает со мной драки, делают это на свой страх и риск, но, быть может, это будет их удачный день», — написал Маск.
Ранее в СМИ появилась информация, что Маск собирается в ближайшее время посетить Израиль.