Маск пообещал врагам расправу

«Есть большое кладбище, заполненное моими врагами. Я не хочу никого добавлять к нему, но я сделаю это, если у меня не будет выбора. Те, кто затевает со мной драки, делают это на свой страх и риск, но, быть может, это будет их удачный день», — написал Маск.